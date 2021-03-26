Balıkesir'de okullara korona virüs denetimi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde okullarda alınan korona virüs tedbirleri Kaymakam İlyas Memiş tarafından denetlendi.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş 20202021 eğitim ve öğretim yılının 2. döneminde kısmen yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından okullarda koronavirüs kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi

Okul ziyaretlerinde Kaymakam Memiş’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni eşlik etti.

Kaymakam Memiş, Ayşe Akpınar Kız Meslek Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gazi İlkokulu, Sekiz Eylül İlkokulu ve Yıldız Özsaraç Anaokulu’nu ziyaret etti. Kaymakam, okul müdürlerinden eğitim öğretim hizmetleri ve koronavirüsle mücadelede okullar alınan önlemler hakkında bilgi aldı. Kaymakam İlyas Memiş, okul ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.