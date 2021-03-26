Burhaniye’de plajlar düzenleniyor

Burhaniye’de plajlarda kumsal düzenleme çalışmaları başladı. Burhaniye’nin dünyaca ünlü plajlarında başlatılan düzenleme çalışmaları sezon öncesi tamamlanacak.

Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar Ören plajında başladı. Kış şartlarından kaynaklı sertleşerek içerisinde taş, yosun ve yabancı maddeleri barındıran kumlar düzenlenmek üzere sürüldü.

Yaz sezonuna hazırlık amacıyla ilçe genelinde bulunan tüm halk plajlarda sürüm çalışmaları başladı. Plajlarda ki kum düzenlemelerini iş makineleri ve traktörlerle birlikte yapan ekipler ayrıca plaj kumlarının düzensizliklerini de ayarlayarak dengeledi.. Yapılan sürme, havalandırma işlemleri sonrası plajlar Mayıs ayı itibariyle de tekrar düzenlendikten sonra temizlenmeye başlanacak. Yazın halk sağlığı, güvenliği ve plajların verimli olabilmesi amacıyla şimdiden başlanan çalışmaların etap etap devam edeceği açıklandı.

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