Balıkesir'de polisten huzur operasyonları

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 22 aranan şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklanarak, ceza evine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Susurluk İlçelerinde 25.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 12 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklanarak, ceza evine sevk edildi. Yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 333 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 7 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Edremit, Gömeç ve Gönen İlçelerinde 10 şüpheli şahıs yakalanırken, 4 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı ve 6 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 45,12 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza hap, 11,81 gram esrar, 30,47 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi.

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