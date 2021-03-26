Burhaniye’de apartmanın terasında çıkan yangın korkuttu

Burhaniye ilçesinde, bir apartmanın terasında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kadir Efe Caddesi Kemer Apartmanının terasında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine iki arasözle gelen Balıkesir Buyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, terasta tutuşan kanepe ve halıları söndürdü. Bir süre Kadar Efe Caddesi trafiğe kapanırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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