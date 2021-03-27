Ayvalık’ta Kadın Oyunları Festivali “Bernarda” ile sürdü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ankara Sanat Tiyatrosu’nun sanat yönetmenliğinde, Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’yle ortaklaşa projelendirilen ve Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile yaşama geçirilen Dünya’da ve Türkiye’de ilk ve tek kadın temalı Kadın Oyunları Festivali’nin üçüncü gününde, “Bernarda” oyunu seyirciyle buluştu.

Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde sergilenen, Federico Garcia Lorca'nın yazdığı Bernarda Alba'nın Evi adlı eserinden yola çıkılarak uyarlanmış tek kişilik oyunda, genç oyuncu Özge Arslan sergilediği performansıyla izleyenlerden tam not aldı.

Oyunun ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi Canan Ergin oyuncu Özge Arslan’a bir buket çiçek takdim etti.

Pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıldır sahneye çıkamadıklarını belirten Arslan, “Böyle bir dönemde bir festivale soyunmak gerçekten takdire şayan bir hareket. İçinde bulunduğumuz süreçte ve bu koşullareda sahnede olmak benim için gerçekten çok güzel bir duygu. Bize bu şansı tanıdığı için organizasyon komitesin festivalde emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. “ dedi.

Sergilediği oyunu Pelin Temur’un uyardığını anlatan Özge Arslan, “Bernarda karakteriyle, kadın kimliğine uygulanan cinsiyetçi baskıyı 5 ayrı kadının gözünden vermeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

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