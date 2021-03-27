Ayvalık’ta demir madeni atıklarının meradaki keçileri zehirlediği iddiası

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir demir zenginleştirme tesisine ait pasa yığınlarının kuvvetli yağış ve şiddetli rüzgârlar nedeniyle çökmesi sonucunda ortaya çıkan çevre kirliliğinin ardından bölgedeki bir merada otlayan yaklaşık 40 keçinin telef olması gözleri yine tesise çevirdi.

150 hane 375 nüfuslu mahallede özel bir madencilik firmasına ait tesisin maden atıklarının dereye, oradan bölgenin sulama ihtiyacını karşılayan Madra Barajı’na, oradan da denize ulaştığı belirtilirken, söz konusu tesisin yer altı kaynaklarına da zarar verdiği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz ay, başta mahalle halkı ve ilçedeki çevrecilerin tepkisini çeken özel bir firmaya ait demir zenginleştirme tesisinin depolama alanındaki pasa yığınlarının; bölgedeki ekili alanları sulayan Madra Barajı’nı besleyen Dedetepe Deresi’ne çökmüş ve içinde arsenik ve benzeri insan sağlığına zararlı olan kimyasal atıkların bulunduğu pasa tepeleri yığınlarının çökmesi ve çevreye zarar vermişti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Ayvalık Kent Konseyi öncülüğünde olayın yaşanıldığı bölgede incelemelerde bulunmuş ve yaşanılan çevre faciası nedeniyle firma hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Telef olan hayvanların sahiplerinden Hüseyin Kocakanat da, telef olan hayvanların arasında hamile ve henüz doğum yapmış keçilerinde bulunduğunu belirterek, “Bu hayvanlar bize yoğun miktarda süt veriyordu. Pandemiden dolayı zaten ekonomik açıdan çok büyük zorluklarla karşı karşıyaydık. Üç aile bu işten kazanç sağlama çalışıyorduk. Tek geçim kaynağımız da heba oldu” diye konuştu.



“Madenin verdiği zararlarla yatıp, bu zararlarla kalkıyoruz”

Köy Muhtarı Bayram Kaçar da, köylünün söz konusu madenin çevreye verdiği zararlar nedeniyle adeta bunaldığını vurgulayarak, “Madenin verdiği zararlarla yatıp, bu zararlarla kalkıyoruz. Köyümüzde kadın ve çocuklarımızın yanı sıra birçok sakinimiz rahatsızlanmaya başladı” dedi.

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