Balıkesir Üniversitesi, bölge hayvancılığına güç katıyor

Balıkesir Üniversitesi, (BAÜN) tüm akademik birimlerinde değer üretimi ilkesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversite bünyesindeki Veteriner Fakültesi ile Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi de eğitimöğretim faaliyetleri ve akademik çalışmaların yanı sıra şehirle bütünleşme ilkesi çerçevesinde Balıkesir ve bölge hayvancılığına hizmet etmeye devam ediyor.



Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, eğitimöğretim çalışmaları ve bilim üretiminin yanı sıra şehirle bütünleşmenin, üniversitenin öncelikleri arasında yer aldığını söylerken, şehirle bütünleşmenin önemli unsurlarından olduğunu belirttiği Veteriner Fakültesi ile Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin de tüm imkanlarıyla Balıkesir ve çevresinde hayvancılık faaliyetlerine güç kattığını dile getirdi.



Rektör Kuş: “Bölgede tarım ve hayvancılığa katkı sunuyoruz”

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş yaptığı açıklamada, "Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz öğrencilerimiz için teorik eğitimlerini destekleyici uygulama ortamı sunarken, gerçekleştirdiği üretim ve satış faaliyetleriyle de üniversitemize katma değer sağlıyor. Gezen tavuk ve bıldırcın yumurtasından etlik piliç ve bıldırcına, kurbanlık küçükbaş hayvandan arıcılık ve bal üretimine kadar geniş yelpazede üretim gerçekleştiren merkezimiz; buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği gibi tarımsal üretim faaliyetlerini de kampüsümüz içerisindeki tarıma elverişli alanlarda sürdürüyor. İlimiz hayvancılığın gelişimi için Veteriner fakültemiz ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezimiz şehrimizdeki ilgili kuruluşlarla ve belediyelerimizle birlikte çalışmaya devam edecektir. Paydaşlarımızla beraber yapacağımız ortak projeler bölge hayvancılığına katkıda bulunacaktır” dedi.

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