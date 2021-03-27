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Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak küle döndü

DHA

Engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak küle döndü


Alper ÇOBANOĞLU/ SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Eğerci İncirli Mahallesi´ndeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, engelli 2 kardeş hafif şekilde yaralandı. Kardeşlerden Fethiye Işık (44), bundan sonra nerede yaşayacaksınız sorusuna, "Bilmiyorum" diyerek yanıt verdi.
Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Eğerci İncirli Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde engelli Fethiye Işık ve Bayram Ali Işık´ın (52) yaşadığı evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin penceresinden bağırarak, yardım isteyen engelli Fethiye Işık, mahalle muhtarının müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Bayram Ali Işık ve Fethiye Işık hafif şekilde yaralandı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
`PENCERENİN ÇERÇEVESİNİ KIRARAK ÇIKARTABİLDİM´
Muhtar Şakir Uysal, "Yanan evde iki bedensel engelli vatandaşımız oturuyor. Sobadan kaynaklı bir yangın çıkmış. Ben yangın haberini alır almaz hemen buraya koştum. Bir baktım alev alan evin penceresinde Fethiye Işık duruyor. Bağırarak yardım isteyen Fethiye Işık´ı son anda pencerenin çerçevesini kırarak çıkartabildim. Allaha şükür can kaybımız yok. Ama bu iki engelli vatandaşımızın yaşadığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi" dedi.
Yangından yaralı olarak kurtulan Ali Işık ve Fethiye Işık´ın kardeşleri Erdoğan Işık, "Başımıza böyle bir olay geldi. Allah´a şükür canlarında bir şey yok. Umarım tekrar milletimiz ve devletimiz sayesinde ayağa kalkarız" diye konuştu.
`EVİMİZDEN HİÇBİR ŞEY KURTARAMADIK´
Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Ali Işık da şöyle konuştu: "Akşam yemeğini yemiştik. Namazımı kıldım. Yan odadan koku gelmeye başladı. Yan odaya geçtiğimde koltukların alev aldığını gördüm. Hemen komşulara seslendik. Yangını söndürmeye çalıştık ve itfaiyeye haber verdik. Yangın, yan taraftaki evlere geçmeden söndürüldü ama evimiz tamamen kullanılamaz hale geldi. Evimizden hiçbir şey kurtaramadık."
Yangından yaralı olarak son anda kurtarılan Fethiye Işık ise "Yan odadan koku geldi. Baktığımda oda yanıyordu. Söndürmeye çalıştık. Evi bir anda alev ve dumanlar sardı. Odada mahsur kaldım. Son anda beni odanın camının çerçevesini kırarak çıkarttılar. Ben o anda bayılmışım" diye konuştu.
Evleri tamamen yanan Fethiye Işık, bundan sonra nerede yaşayacaksınız sorusuna ise "Bilmiyorum" diyerek yanıt verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU
2021-03-27 16:42:17

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