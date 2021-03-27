58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor

Sefer TALAY/ BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde hamallık yapan Mehmet Ali Dede (78), 58 yıldır günde ortalama 5 ton yem ve gübre taşıyarak, geçimini sağlıyor.
Burhaniye ilçesinde hamallık yapan Mehmet Ali Dede, her gün ortalama 5 ton yem ve gübre taşıyor. Dede, ilerleyen yaşına rağmen çalışkanlığıyla çevresindekilerin takdirini topluyor. 20 yaşında geldiği Burhaniye´de hamallığa başladığını ve 4 çocuğunun geçimini bu meslekten sağladığını belirten Dede, "Devamlı hamallık işini yaptım. Aşağı yukarı 58 yıla yakındır çalışıyorum. 4 tane çocuğum var. Çocuklarımı bununla geçindirdim. Şükürler olsun, sağlığım iyi. Bugün 5 ton yük indirdim. Olsa daha indirirdim. Kuş gibiyim. Çok memnunum. Vücudum el verdikçe bu işi yapmaya devam edeceğim" dedi.
Mehmet Ali Dede´nin çalışma arkadaşı Yılmaz Kumaş ise "Bu yaşına rağmen bizimle yarışıyor. Maşallahı var. Devamlı çalışıyor. Ben 50 yaşındayım. Benden daha iddialı" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY
2021-03-27 17:48:22
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