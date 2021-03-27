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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de dökme zeytinyağı ihracatının yasaklanması üreticileri tedirgin etti

İHA

Balıkesir’de dökme zeytinyağı ihracatının yasaklanması üreticileri tedirgin etti

Balıkesir’in Edremit Körfezi yöresindeki zeytin üreticileri, dökme zeytinyağı ihracatına yasak kararının iptal edilmesini isteyerek, zeytinyağı sektörünün bu karardan olumsuz etkileneceğini savundu.
Yaklaşık 13 milyon dolayında zeytin ağacının bulunduğu körfez yöresindeki çiftçiler dökme zeytinyağı ihracatının yasaklanmasının kendilerini olumsuz etkileyeceğini söylediler. Tarım Bakanlığının talebiyle Ticaret Bakanlığı dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yasak getirdi. Karara göre, Türkiye'den 31 Ekim 2021 tarihine kadar dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı yapılmayacak. Körfez yöresinde zeytin hasadı tamamlanırken, fiyatların iyi olması da çiftçileri sevindirdi. Geçtiğimiz günlerde, dökme zeytinyağı ihracatının yasaklanması da üreticilerin tepkilerine neden oldu. Kararın gözden geçirilmesini isteyen üretici Kazım Karabıyık, "20202021 sezonunu bitirdik. Çok kaliteli çok güzel yağlar ürettik bu sene. Fakat, bu son alınan kararla zeytinyağı sektörü biraz zor duruma düşeceğe benziyor. Çünkü, ihracat olmazsa üretici mal satamaz. Bu yüzden bunun bir an önce çözümlenmesini istiyoruz.. Bu kaliteli yağlarımızın yurt dışında da müşterilerle buluşmasını istiyoruz” dedi.
Ahmet Savaş adlı üretici ise, "Bu sene zeytinyağı fiyatları çok iyi gitti. Çiftçinin biraz olsun yüzü güldü. Fakat ihracatın döküm olarak yasaklanması çiftçiye çok büyük zararlar verecek. Öyle görünüyor. Çünkü rafinajlık olarak üretilen zeytinyağlarının paketli gitmesi söz konusu değildir. Bu yüzden dökme olarak gitmesi gerekir. Bunun önüne geçileceği için çiftçiye bayağı zararı olacak” dedi.
Edremit Körfezi Zeytin Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Yahya Ağacık ise, "Zeytinyağında olumlu gelişmelere doğru ışık olurken, birden dökme ihracat yasaklandı. Bizde üreticiler olarak bundan üzüntü duyduk. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ile istişare yaparak yazılar hazırladık. Bunların bilgilerini Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Cimer’e ulaştırdık. Bura da kısaca açıklamalarda bulunduk. Faydaları ne olur, zararları ne olur diye. Zeytinyağın da sistem kurulmalı. Böylelikle, üretici de her yıl ne yapacağını bilir. Çünkü çok yıllık bitkidir zeytin. Zeytinyağının sisteme ihtiyacı vardır. Stratejik bir üründür Körfezin zeytinyağları dünyanın en kaliteli yağlarıdır. Tariş de tüccar da körfez yağlarına farklı fiyat verirler. Zeytinyağı, dünyanın raf ömrü en uzun yağlarından biridir Buna yazık etmememiz ve hakkını korumamız lazım” dedi.

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