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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir AK Parti’de Uygur’a çiçekli karşılama

İHA

Balıkesir AK Parti’de Uygur’a çiçekli karşılama

AK Partide kongre sonrası Balıkesir’de ilk ziyaretini Ak Parti İl Başkanlığına yapan Ak Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur’u, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kadınlar Kolu Başkanı Meral Cengiz çiçeklerle karşıladı. Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve Yönetim Kurulu üyeleri ile yapılan istişare toplantısında Balıkesir’le ilgili bir çok önemli konu ele alındı.
Başaran: Balıkesir olarak cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz
Ak Parti MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur’la yapılan istişare toplantısından sonra bir açıklama yapan Ak Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, “Ak Parti 7. Olağan Büyük Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, MKYK Üyeliğinde Vekilimiz Sayın Av. Belgin Uygur’a yer vermesi, Balıkesirliler olarak bizleri gururlandırdı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, Balıkesir’imize verdiği değer bizleri ziyadesiyle mutlu etti.
Uygur: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum
Balıkesir’de Ak Parti’nin her zaman hizmet odaklı çalıştığını ve Ak Parti Balıkesir Teşkilatının her daim vatandaşın yanında olduğunu söyleyen Ak Parti MKYK Üyesi Av. Belgin Uygur, İl Başkanı Ekrem Başaran’a ve Yönetim Kurulu Üyelerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Ak Parti MKYK Üyesi Av. Belgin Uygur yaptığı açıklamada; “Öncelikle, Kongremizde (MKYK) Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmemden dolayı şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Kutlu davamızda bizlere tevdi edilen tüm görevleri; AK Parti’nin bir neferi olarak ülkemizin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması çalışacağız. Bizler, Türkiye için güven ve istikrar hedefi ile kutlu yürüyüşümüzde daima Cumhurbaşkanımızla beraberiz” dedi.
Ak Parti MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur sözlerinin devamında Balıkesir halkına müjdeli haberleri olduğunu belirterek, çiftçilere destekleme ödemelerinin başladığını, Bigadiç ve Savaştepe ilçelerinde bulunan meslek liselerinin proje okulu olmasının onaylandığı müjdelerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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