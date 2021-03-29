Balıkesir’de 78’lik hamal her gün tonlarca yükü sırtında taşıyor

Burhaniye ilçesinde, 78 yaşındaki Mehmet Ali Dede, 58 yıldan beri hamallık yapıyor. Günde 23 kamyon yem veya gübreyi indirip bindiren Mehmet Ali Dede, ilerlemiş yaşına rağmen çalışkanlığıyla takdir topladı.

İvrindi'nin Kiraz köyünde doğup büyüyen, 4 çocuk babası Ali Dede, ilçenin Cumhuriyet Mahallesinde yaşıyor. Hamallık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Ali Dede, 4 çocuğunun geçimini bu meslekten sağladığını söyledi. Dede, "Yaşım 78. Devamlı bu işi yapıyorum. Aşağı yukarı 60 yıla yakındır çalışıyorum. 4 tane çocuğum var. Çocuklarımı bununla geçindirdim. Şükür olsun sağlığım iyi. Bu gün 80 ton yük indirdim. 80 ton daha olsa indiririm. Kuş gibiyim. Çok memnunum. Bu işe devam edeceğim” dedi. Çalışma arkadaşı Yılmaz Kumaş da, “Bu yaşına rağmen bizimle yarışıyor. Maşallahı var. Devamlı çalışıyor. Ben 50 yaşamdayım. Bizden daha iddialı” dedi.

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