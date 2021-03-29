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(Özel) Engelleri aşıp sanat yapıyorlar Engelliler sanat ile hayata bağlanıyor

İHA

(Özel) Engelleri aşıp sanat yapıyorlar Engelliler sanat ile hayata bağlanıyor

Balıkesir’de Sakatlar Derneğine bağlı engelli vatandaşlar dernekte açılan yakma ve oyma sanat kursunda hünerlerini konuşturuyor.
Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir şubesinde ünlü oyma, yakma ve tezhip ustası Hüseyin Özkan eşliğinde bedensel engelli dernek üyelerine ahşap yakma ve oyma sanatı uygulamalı olarak öğretiliyor. Dernek Başkanı Zeki Uslu tarafından tahsis edilen odada, engelli bireyler için ahşap yakma ve oyma kursu açıldı. Usta öğretici Hüseyin Özkan tarafından açılan kursa engelli vatandaşlar Özhan Yörük ve Turgay Arslan tekerlekli sandalyeleri ile katılıyor. Kursa katılan engelli kursiyerlere tüm malzemeleri dernek tarafından temin ediliyor.
Kursa katılan engelli kursiyer Turgay Arslan, Dernek Başkanı Zeki Uslu ve eğitmen Hüseyin Özkan’a teşekkür ederek, "Yaptığımız işimiz ahşap yapma işlemi. Hüseyin Özkan Hocamız öğretimleri ile biz bu işleri derneğimizin katkıları ile elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Elimizden gelen şekilde çalışıyoruz. Hocamızı mahcup etmemiz lazım" dedi. Diğer engelli öğrenci Turgay Arslan’da teşekkür ederek, " Şu anda ahşap şekillendirme sanatı icra etmeye çalışıyorum. Bunları oyarak, kakarak değişik ahşaba şekiller veriyoruz" dedi.
Usta Öğretici Hüseyin Özkan’da "Şu anda ikra hat çalışmasını ahşaba aktarmaya çalışıyorum. Koreografi tekniği ile çalışılmış hat sanatı ile yapılmış bir çalışmayı ahşaba aktarıyorum. Bir zamanlar sergi açmıştım gravürlerle hat sanatı sergisi onun gibi gravüre aktarmaya çalışıyorum" dedi.
Başkan Uslu, "Engelliler sanat ile hayata bağlanıyor"
Dernek Başkanı Zeki Uslu’da yaptığı açıklamada, " Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir şubesi olarak tüm engellileri arkadaşlarımızı hayata tutunma noktasında onlara destek vermeye, onlara morallerini yükseltmeye, onların yaşam sevinçleri arttırmaya yönelik faaliyetlerimizin içerisinde bir tanesi de Engelli Sanat Merkezimizde, o küçücük alanımızda o arkadaşlarımızın hayallerini sanat döndürmeye çabalıyoruz. Bunun yanında bu işi yürütecek olan bu sanatı anlayan insanlar ve öğretici ustalar. Derneğimizde Hüseyin Özkan Hocamız yıllardır beraber çalışıyoruz. Derneğimiz açılan kursların tüm masrafları karşılıyor ve bizde dernek olarak kursları açıyoruz. Bu kurslara engelli arkadaşlarımız katılıyor ve yıl sonunda yaptıkları eserleri sergiye çıkarıyoruz. Açtığımız sergide üretilen eserleri satıyoruz ve engelli üyelerimiz aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Bizi mutlu eden en güzel yanı hayata tutunma noktasında herkesin bir şeyler yapabildiğini göstermek. Engellilerin hiç bir şey yaramaz fikrini ve düşüncesini ortadan kaldırmak. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Herkes kendi çapında yaptığı ve ürettiği bir şey vardır. Bu çalışmada bizim işimiz bunu öne çıkarmaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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