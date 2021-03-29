Susurluk'ta meydana gelen tren kazasında devrilen lokomotifler kaldırıldı İki lokomotif 2 dev vinç ile kaldırıldı

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BalıkesirBandırma seferi yaparken Susurluk yakınlarında heyelan sonrası yumuşayan zemin yüzünden meydana gelen tren kazasında devrilen 2 lokomotif ve 3 vagon bugün kaza yerinden kaldırıldı.

19 Mart tarihinde BalıkesirBandırma seferini yaparken, Susurluk yakınlarında aşırı yağış sonrası meydana gelen heyelan ile yumuşayan demiryolu hattında 73705 sefer sayılı tren dizisi toprak kayması sonucu 24150 asıl ve 24705 ranfor makinaları ile 3 vagon yoldan çıkmıştı. TCDD yetkililerinden alınan bilgiye göre demiryolu hattı kenarında yan yatan 2 lokomotif, Eskişehir ve Balıkesir depolardan gelen 2 dev vinç ve 35 personelin gece gündüz çalışması sonucu lokomotifler ve vagonlar kaldırılarak yolun sefere açıldığı öğrenildi.

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