Emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor

Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde yaşayan hemşire Gülsevim Erentürk, emekli olduktan sonra kendisini sokak hayvanlarına adadı. 45´e yakın sokak kedisini besleyen ve bakımını yapan Erentürk. "Herkes kapısının önüne bir kap su ve yemek bırakabilir" dedi.

Bahçelievler Mahallesi´nde yaşayan emekli hemşire Gülsevim Erentürk (66), 45'e yakın sokak kedisine kucak açtı. Burhaniye Devlet Hastanesi'nden 17 yıl önce emekli olan Erentürk, yıllardır her gün Ören Meydanı'nda ki sokak kedilerine bakıyor. Meydan'da Erentürk´ün aracını bekleyen kediler, korna sesi ile etrafına toplanıyor.

Herkesi sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet eden Erentürk, "Emekli maaşımla düzenli mamalarını alıyorum. Daha çok kuru mama ile besleme yapıyorum. Bazen de et ya da tavuk suyuna ekmek ıslatıyorum. Yaz kış, yağmur çamur demeden bakımlarını yapıyorum. Hemşire olarak 25 yıl çalıştım. Sağlık bilgime ve tecrübeme dayanarak hasta olanlarını da tedavi etmeye çalışıyorum. Veteriner değilim. Tam olarak iyileştiremediklerimi de veterinere götürüyorum" dedi.

`İNSAFLI ÇOCUKLAR YETİŞTİRİN´

Sokak hayvanlarının hepsinin can olduğunu belirten Erentürk, "Herkesi insaflı olmaya çağırıyorum. Hayvanlara kimse işkence yapmasın. Ne olur çocuklarımızı insaflı yetiştirelim. Herkes evinin önüne bir kap su ve bir kap yemek koyabilir. Bugüne kadar kimseden yardım almadım. Yaşadığım müddetçe de severek bakımlarını yapacağım" diye konuştu.

Bölge sakinlerinden Kemal İşi de, emekli hemşire Gülsevin Erentürk´ün her gün sokak hayvanlarını gelip beslediğini ve kendisine teşekkür ettiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2021-03-29 11:35:51



