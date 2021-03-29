Başkan Yılmaz, Karesili öğretmenlerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, Karesili öğretmenlerle buluştu

İHA

Başkan Yılmaz, Karesili öğretmenlerle buluştu

Balıkesir’in Tek Resmi Öğretmen Akademisi olarak çalışmalarına her gün yenilerini ekleyen Karesi Öğretmen Akademisi; Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı eğitimcilerle buluşturdu.
Balıkesir’de Öğretmen Akademisi bazında ilk ve tek olarak faaliyetlerine devam eden “Karesi Öğretmen Akademisi”; farklı konu ve konuklarıyla Balıkesir’de sinerji oluşturmaya devam ediyor. Karesi’de kurulan Öğretmen Akademisi ile Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Etkili Sınıf Yönetimi, Materyal Hazırlama ve İçerik Geliştirme ve Kişisel Gelişim ve Beceri Atölyeleri oluşturuldu. Bu başlıklar altında eğitimcilerimize mesleki ve kişisel özellikler yönünden katkı sağlamayı amaçlayan Akademi projesi pandemi döneminde çevrim içi olarak internet üzerinden ünlü isimleri öğretmenlerle buluşturmaya devam ediyor.
Son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı Karesili eğitimcilerle buluşturan Öğretmen Akademisi, “Yücel Yılmaz ile Gündem Dışı” başlığıyla gerçekleştirdiği söyleşiye yöneticiler ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi. Aynı zamanda Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir’in de katıldığı söyleşi oldukça keyifli ilerledi. Söyleşide katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Yılmaz; gündem dışı başlığıyla öğrencilik ve eğitimcilik hayatından birçok anısını paylaştı. Başkan Yılmaz; ,aynı zamanda Karesi ilçesinde Öğretmen Akademisi’nin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını ve bir ilçemizde böyle sistemli bir çalışmanın yapılmasının mutluluğunu duyduğunu belirtti.
Söyleşide söz alan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ise Karesi ilçesinde proje bazlı çalışmalara büyük önem verildiğini, bunların da neticelerinin alındığını ve kurumsallaşma adına ”Karesi Proje Koordinasyon Ofisi” ve “Karesi Öğretmen Akademisi” gibi kurumsal çalışmaların ilerleyerek devam edeceğini vurguladı. Aynı zamanda Karesi'nin eğitim konusunda duyarlı çalışmalarının artarak devam ettiğini ve elde edilen başarılarda Karesi'nin değerli öğretmenlerimizin ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün üstün gayretleri olduğunu belirtti.
Karesi Öğretmen Akademisi, pandemi döneminden sonra ise Hayat Boyu Öğrenme ve Hizmetiçi Eğitim yöntemleriyle öğretmenlerle bire bir eğitimlerle buluşacak. İlerleyen aylarda birçok ünlü ismi konuk olarak öğretmenlerle buluşturacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir’de emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de emekli hemşire 17 yıldır sokak ...
FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
Nesli tehlikede olan Ağaç Yediuyuru Balıkesir'de görüldü
YEREL HABERLER Nesli tehlikede olan Ağaç Yediuyuru Balıkesir'de ...
Emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor
YEREL HABERLER Emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor
Susurluk'ta meydana gelen tren kazasında devrilen lokomotifler kaldırıldı İki lokomotif 2 dev vinç ile kaldırıldı
YEREL HABERLER Susurluk'ta meydana gelen tren kazasında devrilen ...
Balıkesir'de Huzur operasyonları: 20 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Huzur operasyonları: 20 kişi yakalandı
Burhaniye’de ayın batımı böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Burhaniye’de ayın batımı böyle görüntülendi
Büyükşehir çalışıyor, Burhaniye kazanıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir çalışıyor, Burhaniye kazanıyor
(Özel) Bu taksiler çok farklı Türkiye'nin özel donanımlı ilk ticari taksisi Bandırma'da hizmete başladı
YEREL HABERLER (Özel) Bu taksiler çok farklı Türkiye'nin özel ...
(Özel) 112'nin acil müdahalesi hayata bağladı Yolda fenalaşan vatandaşı 112 kurtardı
YEREL HABERLER (Özel) 112'nin acil müdahalesi hayata bağladı Yolda ...
(Özel) Engelleri aşıp sanat yapıyorlar Engelliler sanat ile hayata bağlanıyor
YEREL HABERLER (Özel) Engelleri aşıp sanat yapıyorlar Engelliler ...
Balıkesir’de 78’lik hamal her gün tonlarca yükü sırtında taşıyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de 78’lik hamal her gün tonlarca yükü ...
Kadın Oyunları Festivali önümüzdeki yıl uluslar arası arenaya taşınacak Mesut Ergin, “Kadın Oyunları Festivali’ni önümüzdeki yıllarda uluslar arası hale getireceğiz” dedi
YEREL HABERLER Kadın Oyunları Festivali önümüzdeki yıl uluslar arası ...
Erdek'e ikinci konut akını
YEREL HABERLER Erdek'e ikinci konut akını
104 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER 104 litre sahte içki ele geçirildi
Gönende 13 okulda yüz yüze eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Gönende 13 okulda yüz yüze eğitime ara verildi
Balıkesir'de huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de huzur operasyonu
Balıkesir’de denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de denetimler sürüyor
Antalya’daki şampiyonada Şahin Şenoduncu Balkan Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Antalya’daki şampiyonada Şahin Şenoduncu Balkan ...
Balıkesir AK Parti’de Uygur’a çiçekli karşılama
YEREL HABERLER Balıkesir AK Parti’de Uygur’a çiçekli karşılama
Canbey; "Akın'ı Dursunbey'e davet ediyorum"
YEREL HABERLER Canbey; "Akın'ı Dursunbey'e davet ediyorum"
Ayça Bingöl “Ben Anadolu” ile büyüledi
YEREL HABERLER Ayça Bingöl “Ben Anadolu” ile büyüledi
Balıkesir’de dökme zeytinyağı ihracatının yasaklanması üreticileri tedirgin etti
YEREL HABERLER Balıkesir’de dökme zeytinyağı ihracatının ...
58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor
YEREL HABERLER 58 yıldır günde 5 ton gübre ve yem taşıyor