Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı



Fatih Emrah ERDOĞAN Alper ÇOBANOĞLU / BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 15-16 Temmuz 2016'da `Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs´ ve `Anayasa'yı ihlal´ suçlarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY tarafından Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 15-16 Temmuz 2016'daki darbe girişimi nedeniyle süren soruşturma kapsamında, 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ancak bir kişinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından, `Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs´ ve `Anayasa'yı ihlal´ suçlamaları iddiasıyla Balıkesir merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Balıkesir, Antalya, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Hatay, İzmir, Kars, Kütahya, Mersin ve Şanlıurfa'da 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 9 albaydan 2'sinin görevde olduğu, 1'inin ihraç edildiği, 6'sının ise emekli olduğu öğrenildi. Diğer şüpheliler arasında ise birisi ihraç 2 yüzbaşı, sözleşmesi feshedilmiş bir üsteğmen, bir emekli astsubay ve 9 uzman çavuşun bulunduğu bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN-Alper ÇOBANOĞLU

2021-03-29 13:39:30



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