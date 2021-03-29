Yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı

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Balıkesir'in Havran ilçesinde yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı.

Sabah saatlerinde Mecit Mahallesi’nde yangın çıktı. 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın bütün evi sardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hâle geldi. Kaymakam Enver Özderin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ileri sürüldü.

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