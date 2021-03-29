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Gömeç Belediye'sinden toplu işçi sözleşmesi En düşük işçi maaşı 3 bin 250 lira oldu

İHA

Gömeç Belediye'sinden toplu işçi sözleşmesi En düşük işçi maaşı 3 bin 250 lira oldu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediyesi bünyesindeki Personel A.Ş. ile DİSK’e bağlı Genelİş sendikası arasında, çalışanlarının haklarını ve çalışma standartlarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Pandemi koşulları nedeniyle belediye bahçesinde Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ın öncülüğünde, Genel İş Sendika Başkanı Remzi Çalışkan, Toplu Sözleşme Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Eğitim Daire Başkanı Mehmet Salih Doğrul, Ar Ge Daire Başkanı Nevzat Karataş ve Belediye Personel A.Ş çalışanlarının katılımı ile gerçekleşen imza töreninde; belediye bünyesindeki personelin sosyal ve ekonomik hakları yenilendi.
Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da, “Günümüzün en büyük sorunu olan Covid 19 tehlikesine rağmen gece gündüz çalışıp görevlerini en güzel şekilde yerine getiren kıymetli çalışanlarımızın istekleri bizim için her zaman ön plandadır. İlçemiz için en iyisini istiyor en iyisi için uğraşıyoruz. Proje kısmından sonra çalışmalarıyla projeyi şekillendiren, arka plandaki görünmeyen kahramanlarımızı da asla unutmuyoruz. Bir işi yerine getirebilmemiz için iş yükünü sırtımızdan alıp eşit şekilde bölüştükleri ve her durumda çalışmalarına hiç ara vermedikleri için onlara minnettarız. Gönül isterdi ki daha iyi şartlarda cevap verelim. Yine de başlangıcını yapmış olmanın mutluluğu bile tarifsiz. Ekonomimizi iyileştirdikçe daha güzel şartlarda bir arada çalışmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya özen göstereceğiz. Bunun başlangıcı olan toplu sözleşmemizin çalışanlarımıza ve Belediyemize hayırlı olmasını dilerim.'' diye konuştu.
İmzalanan sözleşme sonucunda Gömeç Belediyesi’nde çalışan personelin maaşlarının en az 3 bin 250 lira olduğu ve işçilere Ramazan Bayramı’nda 400 lira, Kurban Bayramlarında bin lira prim verilmesinin yanı sıra sosyal yardımların iyileştirildiği öğrenildi. Tüm bunların yanı sıra sözleşme süresince 8 Mart’larda belediye bünyesinde çalışan kadınların da izinli olacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

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