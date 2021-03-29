Karesi’den doğa ve bütçe dostu projeler GES 4 yılda kendini amorti edecek

Karesi Belediyesi’nin ekonomik gücünü arttırmak ve tasarruf edici çözümler bulmak için başlattığı çalışmalardan olan 1 MW gücündeki Güneş Enerjisi Santrali (GES) üretime devam ediyor. 4 yılda kendini amorti edecek olan santrali Karesi Belediyesi, 5 MW’ye çıkartmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın projeleri arasında yer alan Güneş Enerji Santrali (GES) elektrik üretmeye başladı. Davutlar Mahallesi’nde 1 MW gücünde kurulan güneş enerji santrali 4 yıl boyunca belediye kasasından para çıkmadan kendi kendini amorti ederek, üretim yapacak. 4 yılsonunda ise elde edilmeye başlayacak olan gelir belediye kasasına kalacak.

Karesi Belediyesi’ni kendi öz kaynaklarıyla hizmet verir hale getirmek için önemli adımlar atan Belediye Başkanı Dinçer Orkan gerek satın alma, gerekse de hibe yoluyla araç parkını güçlendirdi. Karesi Belediyesi iş araç sayılarına yenilerini kattı. Karesi Belediyesi, tasarruflarla bütçesini daha fazla hizmet odaklı kullanmak için çalışmalarını sürdürecek.

Başkan Orkan, “Gelir getirici projeler artacak”

Üretime başlayan GES’te incelemelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Belediyenin asli görevlerinin yanında gelir getirici hizmetlerde yapmak lazım. Çünkü belediyenin geliri ne kadar yüksek olursa halkına vereceği hizmeti daha fazla olur düşüncesiyle bu çalışmaları da yapmaya devam edeceğiz. Biz kalıcı ve çevreci bir sistem yapmış oluyoruz. Bizim bu ve bunun gibi projeleri daha da arttırma gibi düşüncemizde var. Üretime başlayan GES 1 MW’lık bir projeydi. Bunu 5 MW çıkarma şansımız var. Enerji tesisimiz ileriki planlamada Karesi Belediyemize güzel bir gelir olacak. Buradan elde edeceğimiz gelir ile tesisin kurulum kredisini de ödemiş olacağız. Yaklaşık bir 4 yıllık süre içinde buraya harcanan gider, belediye kasasından çıkmadan ödenmiş olacak. Hep geleceği planlıyoruz. Güçlü ve güzel bir belediyemiz olsun istiyoruz” dedi

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