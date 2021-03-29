Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor

DHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ilçe yatırımlarını sürdürüyor


Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yapılan yatırımlar devam ediyor. Burhaniye ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında, ilçenin ana arterlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de asfalt çalışmaları sürüyor.
Burhaniye´de geçen yıl içerisinde kırsal Kızıklı yolu, Ören Ayaklı yolu başta olmak üzere bazı ana arterlerin çoğunda çalışmalarını tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İskele Mahallesi'nde çalışma başlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçenin önemli ulaşım yollarından birisi olan İskele Mahallesi Kabaağaç Caddesi'nde asfalt yapımına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Burhaniye AK Parti ilçe yönetimi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz´a teşekkür etti.
AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, "Bu yol uzun bir süredir ne yazık ki kötü bir durumda idi. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin ana arter olan bu yolun yapımına başlaması ile birlikte vatandaşlarımız biraz rahat nefes aldı. Büyükşehir Belediyesi 1,3 kilometrelik sıcak asfalt dökme işi başlattı. Burhaniye´mize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY
2021-03-29 18:53:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyeden 'Akıllı Şehir Balıkesir'
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyeden 'Akıllı Şehir Balıkesir'
Edremit Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin 800TL Edremit Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi töreni
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nde en düşük maaş 3 bin ...
Parmağını arı sokan sağlık personelinin yüzüğünü itfaiye ekipleri çıkarttı
YEREL HABERLER Parmağını arı sokan sağlık personelinin yüzüğünü ...
Sağlıkçının parmağını arı soktu Balon gibi şişen parmakta sıkışan yüzük itfaiye tarafından kesilerek çıkartıldı
YEREL HABERLER Sağlıkçının parmağını arı soktu Balon gibi şişen ...
Onlarca fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Onlarca fidanı toprakla buluşturdu
İvrindi’de yaya ve okul geçitleri boyandı
YEREL HABERLER İvrindi’de yaya ve okul geçitleri boyandı
Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları
Balıkesir'de 100 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 100 aranan şahıs yakalandı
Burhaniye Belediyesi’nde sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesi’nde sözleşme sevinci
Karesi’den doğa ve bütçe dostu projeler GES 4 yılda kendini amorti edecek
YEREL HABERLER Karesi’den doğa ve bütçe dostu projeler GES 4 yılda ...
Gömeç Belediye'sinden toplu işçi sözleşmesi En düşük işçi maaşı 3 bin 250 lira oldu
YEREL HABERLER Gömeç Belediye'sinden toplu işçi sözleşmesi En düşük ...
Yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan kadının evi alev alev yandı O anlar ...
Yoğun bakımdaki bebek için toplanan yardım parası hırsızlığı kamerada Yoğun bakımda cihaza bağlı yaşayan 11 aylık Defne bebek için toplanan 750 lirayı alanlar polis tarafından aranıyor
YEREL HABERLER Yoğun bakımdaki bebek için toplanan yardım parası ...
Balıkesir´de aranılan 100 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Balıkesir´de aranılan 100 kişi gözaltına alındı
Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 21 ...
Başkan Yılmaz, Karesili öğretmenlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Karesili öğretmenlerle buluştu
Balıkesir’de emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de emekli hemşire 17 yıldır sokak ...
FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
Nesli tehlikede olan Ağaç Yediuyuru Balıkesir'de görüldü
YEREL HABERLER Nesli tehlikede olan Ağaç Yediuyuru Balıkesir'de ...
Emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor
YEREL HABERLER Emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor
Susurluk'ta meydana gelen tren kazasında devrilen lokomotifler kaldırıldı İki lokomotif 2 dev vinç ile kaldırıldı
YEREL HABERLER Susurluk'ta meydana gelen tren kazasında devrilen ...
Balıkesir'de Huzur operasyonları: 20 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Huzur operasyonları: 20 kişi yakalandı
Burhaniye’de ayın batımı böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Burhaniye’de ayın batımı böyle görüntülendi
Büyükşehir çalışıyor, Burhaniye kazanıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir çalışıyor, Burhaniye kazanıyor