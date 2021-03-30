Bandırma'da feci kaza: 4 ölü Ambulans, otomobil ve hayvan taşıyan kamyonun karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hayvan taşıyan kamyon, otomobil ve yaralı taşıyan ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 10 SJ 275 plakalı kamyon, BandırmaÇanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, 10 E 3152 otomobile çarparak karşı seride geçip 10 DDA 26 plakalı ambulansla çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ulaşım aksadı. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ambulans ve kamyon sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını yaşamını yitirdi. Ambulanstaki iki sağlık çalışanı ise yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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