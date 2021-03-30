Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen lastik bottaki 36 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlerle mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 36 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-03-30 09:09:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.