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Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu

DHA

Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu


Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.
Ayvalık´ın Altınova Mahallesi´nde Karakoç Deresi deltasındaki kumsalda yürüyüş yapan vatandaşlar, ölü bir caretta caretta olduğunu görünce Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi'ne bilgi verdi. Gelen ekipler, 1 metre boyunda ve 130 kilo ağırlığındaki caretta caretta'nın karaya vurduğunu belirledi. Caretta caretta, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kumsaldan alınıp, götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN
2021-03-30 12:41:40

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