Ayvalık sahilinde ölü caretta caretta bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.

Ayvalık´ın Altınova Mahallesi´nde Karakoç Deresi deltasındaki kumsalda yürüyüş yapan vatandaşlar, ölü bir caretta caretta olduğunu görünce Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi'ne bilgi verdi. Gelen ekipler, 1 metre boyunda ve 130 kilo ağırlığındaki caretta caretta'nın karaya vurduğunu belirledi. Caretta caretta, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kumsaldan alınıp, götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN

2021-03-30 12:41:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.