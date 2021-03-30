Edremit Anıt Çeşmesi Protokolü imzalandı Edremit’in tarihini ve kültürünü yansıtacak

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Anıt Çeşmesi protokolünü imzaladı.

Edremit Belediyesi Şükrü Tunar Kültür Merkezi önündeki alana yapılacak olan Edremit Anıt Çeşmesi, Hacı Hakkı Yercan ve eşi Hanife Yercan adına, kızı Fikriye Yercan tarafından Heykeltıraş Ertuğ Atlı’ya yaptırılarak Edremit Belediyesi’ne bağışlanacak.

Bu amaçla; Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Heykeltıraş Ertuğ Atlı ve Fikriye Yercan Erhan’a vekaleten oğlu Erdal Erhan tarafından protokol imzalandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Ertuğ Atlı’ya ve Fikriye Yercan’a teşekkür etti. Arslan, “Modern tekniklerle yapılacak olan anıt çeşmemiz Edremit’in tarihi ve kültürel mirasını yansıtacak. Şükrü Tunar Kültür Merkezi önünde yapacağımız düzenlemenin en önemli parçası olacak olan anıt çeşmemizin protokolü Edremit’e hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Protokol imza törenine; Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Edremit Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Sait Tekin ve A. Sıdıka Erke Etnografta Müzesi Sorumlusu Cumhur Dokur da katıldı.

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