“Mobil Robotik Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi” projesi kapsamında 815 yaş aralığındaki çocuklara; bilim ve teknoloji, robotik kodlama, 3D tasarım başta olmak üzere birçok eğitimin verilebildiği Büyükşehir Belediyesi Bilim TIR’ının ilk durağı Altıeylül İlçesi Halalca İlk ve Ortaokulu oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bilim TIR’ı yola çıktı. 815 yaş aralığındaki çocuklara; bilim ve teknoloji, robotik kodlama, 3D tasarım başta olmak üzere; çevre ve afet bilinci, su kullanımı, drama, satranç, müzik eğitimlerinin verileceği “Mobil Robotik Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi” projesi, Altıeylül İlçesi Halalca İlk ve Ortaokulu’ndan başladı.

Gençlerin geleceğe daha teknolojik donanımlarla hazırlanmaları, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap veren ve yeteneklerinin farkına vararak geliştirmek için çalışan bireyler haline gelmeleri amacıyla yola çıkan Bilim TIR’ıyla, merkezin imkânları kırsal mahallelerdeki okullara taşınarak öğrencilere bilimi sevdirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce finanse edilen; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Genç İşadamları Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje 10 ay sürecek. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Halalca İlk ve Ortaokulu’nda öğrencilerle buluşan “Mobil Robotik Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi” 10 ay boyunca 10 ilçede belirlenen kırsal mahalle okullarında okuyan binlerce öğrencinin ayağına bilimi götürecek.

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