Edremit ‘kırmızı çizgi’sini çekti Edremit’te yayalara öncelik tanınması için ‘kırmızı çizgimizi çekiyoruz’ etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında “30 Martta kırmızı çizgimizi çekiyoruz” paylaşımları sonrasında bugün Balıkesir’in Edremit ilçesi de kırmızı çizgisini çekti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle trafikte yaya önceliğinin altını çizmek için gerçekleştirilen kırmızı çizgi uygulaması Edremit İlçesinde Yılmaz Akpınar Bulvarında gerçekleştirildi. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe minik öğrencilerde katıldı. Trafik işaretçilerinin eşliğinde kırmızı bir çizgi ile boyanan yaya kaldırımanda geçen gurup sürücülere yaya önceliğini hatırlattı.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal etkinliğe katılan öğrencilere günün anısına hediyeler sunarken sürücülerin yaya geçitleri başta olmak üzere yayalara karayollarında öncelik vermesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

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