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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta yaya şeritlerine kırmızıçizgi

İHA

Ayvalık’ta yaya şeritlerine kırmızıçizgi

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, yurt genelinde olduğu Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de başlatıldı.
Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Güneş Eliş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete Erbatur, Ayvalık Müftüsü Emre Önal, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, oda başkanları ve Mehmet Akif Ersoy Okulu öğrencileri de katıldı.
Yolda kırmızıçizgiyi çeken Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan, “Tüm kurum amirlerimizle bugün bir farkındalık oluşturmak için buradayız. Önceliğimiz yaya. Bakanlığımızın bu konuda hassasiyetleri var. Farkındalık oluşturmak için burada bu etkinliği düzenledik. Asla unutulmasın, yaya şeritleri kırmızı çizgimizdir.” dedi.
Okul önlerinde yaya geçitlerinin olmasının önemine işaret eden Kaymakam Görgülüarslan, “İçişleri Bakanlığımızın başlatmış olduğu uygulama çok önemlidir. Çocuklarımızın çıkış saatlerinde sıkıntı yaşamamaları için bütün sürücülerimizden isteğimiz, öğrencilerimize öncelik verelim. Öğrencilerimiz sıkıntı yaşamasınlar, güvenle evlerine gidipgelebilsinler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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