Yardım kumbarasını çaldılar, kamera kaydından yakalandılar

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde SMA hastası bir bebek için yardım toplanan kumbarayı çalan 2 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.
Edremit Tuzcumurat Mahallesi Çayiçi Caddesi üzerinde bulunan fırına gelen 2 kişi, tezgahtarın başka müşteri ile ilgilenmesini fırsat bilip, yardım kumbarasını çaldı. Durumu fark eden tezgahtar, polisi aradı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kamera görüntülerini inceledi. Şüphelilerin 28 suçtan kaydı bulunan S.E. (32) ile 13 suçtan kaydı olan B.D.(21) olduğu belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-03-30 16:41:26
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