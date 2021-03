Bandırma Belediyesi ile Genel-iş arasında sözleşme imzalandı

Bandırma Belediyesi ile Genelİş Sendikası arasında Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve Genelİş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın katılımı ile Belediye Meclis Salonunda toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bandırma Belediyesi ile Geneliş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Meclis salonunda düzenlenen imza töreni öncesi konuşan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun “Gerçekten zorlu bir süreçte geçiyoruz. Pandemi koşullarında hizmet üretmek çok zorlaşıyor ama sizin gibi emekçilerin yanında olduğumuz sürece hep en iyi hizmeti üreteceğimize inanıyorum. KHK’lı 431 personelimizin ve 80 kadrolu işçi arkadaşlarımızın sözleşmelerini imzalayacağız. Gönül ister herşeyin en fazlası en iyisi olsun fakat tabi Belediye bütçesine göre en yüksek ücreti vermeye çalışıyoruz. Başkan olduğum günden bugüne işçi sevdalısı çalışan sevdalısı olduğum için sizlere Belediye imkanlarımızın en üstünde ücretler vermeye gayret gösteriyoruz. Kısıtlı bütçelerle zor şartlarla mücadele ediyoruz. Pandemi döneminin başlangıcında İller Bankası gelirleriniz artacak demelerine rağmen gelirlerimiz %60 azaldı. Ancak hiçbir şekilde ağlanmadık sızlanmadık veremeyiz demedik. Her zaman hem çalışanlarımıza hem de Bandırmamıza en iyi şartları sağlamak için çalışmalarımızı sürdürdük. Arkadaşlarımızın arasında ciddi gelir adaletsizliği olduğunu biliyorduk. Bu sözleşme en azından bir nebze olsun başlangıç yapıp taban ücretlerini belli bir noktaya getirdik. Ben bütün çalışan işçi emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok özverili ve iyi çalışıyorlar. Onların çalışması bizim sahadaki performansımızı arttırıyor. Bizler sizleri ne kadar iyi motive edersek sizlerin yanında olur destek olursak sizlerde işlerinizi o kadar iyi yapacağınıza inanıyorum. Bunun sonucunda hizmetin sonucu bizlere oy olarak dönecek. İşçimizin, emekçimizin yanındayız bizleri bir abi, kardeş olarak görün. Tüm mesai arkadaşlarıma, Bandırmalılara ve Bandırma Belediyesine hayırlı olsun” dedi.

Genelİş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise yaptığı konuşmada “Yaşadığımız zorlu pandemi koşullarında işçi arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Sadece toplu sözleşmelerde değil, her zaman iş, emek ve demokrasi mücadelesine devam ediyoruz. Hayatın her alanında işçi arkadaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Emeği geçen Belediye Başkanımız Av. Tolga Tosun’a, Belediye yetkililerimize teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmesi Bandırmaya, Belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Yapılan konuşmalar sonrası Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve Genelİş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan Toplu İş sözleşmesini imzaladı.

