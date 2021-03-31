Balıkesir'den Şubat ayında 61,5 milyon dolarlık ihracat oldu

TÜİK, Şubat ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'den ihracat yüzde 16,5 artarak 61 milyon 500 bin dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

Balıkesir TÜİK Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Türkiye'de Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,6, ithalat yüzde 9,4 oranında arttı.

Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Balıkesir'de Şubat ayında ihracat yüzde 16,5 artarak 61 milyon 500 bin dolar, ithalat yüzde 50,7 artarak 43 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de Şubat ayında ihracat yüzde 12,8 artarak 14 milyon 100 bin dolar, ithalat yüzde 63,2 artarak 10 milyon 600 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

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