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İçişleri Bakanı Soylu: “Biz dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesiyiz. Etrafımızda ateş çemberi var. Çatışma bölgeleri var” İçişleri Bakanı Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

İHA

İçişleri Bakanı Soylu: “Biz dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesiyiz. Etrafımızda ateş çemberi var. Çatışma bölgeleri var” İçişleri Bakanı Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 2021 İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu yaptığı konuşmada, “Biz dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesiyiz. Etrafımızda ateş çemberi var. Çatışma bölgeleri var" dedi.
2021 İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü'nün açılış konuşmasıyla başladı. Ardından “Tanırsan Sen de Seversin” video gösterimi yapıldı. Toplantıya ev sahipliği yapan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, hoş geldiniz konuşması yaptı. Akabinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kürsüye çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, “Dünya yaklaşık bir asırdır unuttuğu krizi, virüs salgınını yönetmeye çalışıyor. Her ne kadar başlangıçta maske konusunda tatsız bir rekabet yaşansa da sonrasında bir yere oturdu. Aşılar bulundu. Bilgiler paylaşıldı. Dünya salgın ile mücadelede önemli bir iş birliği ortaya koydu. Ancak aynı dünya tarihi boyunca hiç olmadığı bir insan hareketi ile göç krizi ile 2011 yılından bu yana yoğun olarak karşı karşıya. Sadece Suriye değil, Afrika, Orta Doğu, Güney Amerika’da da büyük bir göç sorunu var. Meksika’dan Amerika’ya; Venezuela’dan yine aynı noktalara bir taraftan Afrika’dan, Ortadoğu’dan, Orta Asya’dan hem Türkiye, hem de Avrupa’ya ve aynı zamanda güney Afrika kıtasında oluşan göç hareketleri. Bütün bunlar insanlığın bir imtihanıdır. Bu gün biz bu imtihanda başı dik bir şekilde duruyoruz” ifadelerini kullandı.
Avrupa’nın mülteci konusunda yaklaşımının insanlığı öldürdüğüne değinen Bakan Soylu “Dünyada neler ile karşı karşıya kalındığını görüyorsunuz. Avrupalı Yunanistan. Altını çizerek söylüyorum. Avrupalı Yunanistan’ın kendi ülkesine gitmek isteyen insanlara hangi insanlık dışı muameleleri yaptığını hep beraber görüyor ve şahitlik ediyoruz. Siz merak etmeyin. Avrupa da görüyor, dünya da görüyor. Batı’da görüyor. Ama çifte standartlarını ve iki yüzlülüklerini bırakmadıkları için, ben dedikleri için kendi medeniyetlerinin şahikalarına taptıkları için Beni bağışlayın insanlığı öldürüyorlar” dedi.
Dünyada en fazla mültecinin barındığı ülkenin Türkiye’ye olduğuna değinen İçişleri Bakanı Soylu “Biz dünyanın en çok mülteci barındıran ülkesiyiz. Etrafımızda ateş çemberi var. Çatışma bölgeleri var” dedi.
Batılı ülkelerin mültecilerden korktuğunu ifade eden Bakan Süleyman Soylu, “Salgının ilk günlerinde balkonlardan şarkı söyleyerek komşularına moral verip insanların videolarını medeniyet ve dayanışma göstergesi olarak pazarlayan modern batı sözde konu göçmenler olunca tamamen farklı bir kimliğe büründü. Göçmen gemilerini limanlarına dahi yanaştırmadılar. Ölüme terk ettiler. Yoksulluğa ve yalnızlığa terk ettiler. Virüsten korkmayan batı, göçmenden korkmuştur” dedi.
Yıllara göre istatistik rakamlara değinen Bakan Soylu, “2019 2021 arasında bugüne kadar itibarıyla etkinlik bazında; merkezi ve yerel düzeyde gerçekleştirilen 1229 organizasyonla 172 bin 344 kişiye ulaşılmıştır. 15 ilde faaliyet gösteren göç danışma merkezleri ile 2018 2020 yılları arasında toplamda 1 milyon 286 bin 348 kişiye hizmet verilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye olarak, göçü gelecek için bir vizyon haline getirme yolunda çok ciddi adımlar atıyoruz. Elbette ki göç meselesinin bir de düzensiz göç boyutu var. Trajedinin büyük kısmı burada yaşanmaktadır” diye konuştu.
Düzensiz göç olayları ile ilgili kuruluşların yoğun bir mesai harcadığına değinen Bakan Soylu ”Emniyet teşkilatımızın, jandarma genel komutanlığımızın, sizlerin, bizatihi sahil güvenlik komutanlığının tüm kapasitesinin yaklaşık yüzde 70’lik kısmı, düzensiz göçle mücadeleye harcanmaktadır. Ve burada da uluslararası hukukla vicdan ve merhameti uyumlaştırmaya, aynı zamanda kamu düzenimizden de taviz vermemeye çalışıyoruz. Düzensiz göçte bizim ulaştığımız sayılar, başka ülkelerin hayal bile edemeyeceği sayılardır” dedi.
Bakan Süleyman Soylu “Elbette ki düzensiz göç suçtur ancak bu yola tevessül eden insanlar, insan olma haklarını kaybetmiş değildir. Yakalanan kaçak göçmeni çırılçıplak soyup, ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, kışın ortasında, botları olmadan Ege Denizinin dondurucu sularında ölüme atmanın ne hukukla, ne insanlıkla, ne de başka bir değerle bağdaşır yanı yoktur. Uluslararası toplumun bu harekete sessizliğini de anlamak mümkün değildir” dedi.
Diğer yandan Soylu, bakanlık dahilinde geliştirilen yeni yerli ve milli yüz tanıma yazılımının yakın zamanda tüm kurumlarda kullanılmaya başlanacağını belirtti.

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