ATV'siyle 7 metreden düştü



Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir) (DHA)-BALIKESİR´in Manyas ilçesinde ATV'si ile 7 metre yüksekten düşen Yusuf Özbek (67) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece yarısı Manyas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi ile Yayla Mahallesi arasındaki mermer sahasında meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Özbek, ATV'si ile mermer ocağına doğru yola çıktı. Ancak yine iddiaya göre aracın gaz telinin takılı kalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. ATV ile birlikte 7 metre yükseklikten yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özbek´in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özbek´in ilk emekli maaşını alacağı günü beklediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN

2021-03-31 15:00:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.