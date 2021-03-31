Çabuk, " İLKSAN delege seçimleri ertelenemez"

Eğitim Bir Sen Balıkesir 1.Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, pandemi bahanesiyle İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) seçimlerinin belirsiz bir tarihe ertelenmesini doğru olmadığını söyledi.

Başkan Mehmet Çabuk, yayımladığı basın bülteni ile İLKSAN'da yapılacak olan temsilci seçimlerinin pandemi nedeni ertelenmesine tepki koyarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. " İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) temsilci seçimlerinde üyelerinin ortaya koydukları değişim iradesinin engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Her türlü eğitimöğretim faaliyetleri devam ediyorken, önceden belirlenen etkinliklere izin verilirken, ÖSYM sınavları yapılabiliyorken, önceden tarihi belirlenmiş düğün ve nikah merasimleri yapılabiliyorken, pandemi bahanesiyle seçimlerinin belirsiz bir tarihe ertelenmesi, üye iradesinin hiçe sayılması, seçim sandığının şaibeli bir şekilde üyeden kaçırılması anlamına gelmektedir. 4 yıllık görev süresi sona eren temsilcilerin kendi görev sürelerini hukuksuz olarak uzatan ve bütün bu hukuksuzluğa göz yuman bakanlık, İlksan üyelerinin seçme ve seçilme hakkını gasp etmiştir" dedi.

Çabuk sözlerini şöyle tamamladı: "Yapılan bu hukuksuzluğa yargı dur demiş ve üyenin iradesine başvurulmasını emrettiği halde, ikinci bir skandala imza atarak seçimleri iptal etmiştir. Maalesef bakanlık da bu antidemokratik, yasadışı skandala göz yummuştur. Kamuoyunun özellikle şunu iyi bilmesini istiyorum; İlksan’da en son seçim 2016 yılında yapılmıştır. Seçilen temsilcilerin görev süresi 4 yıldır. Bu temsilci ve yönetimin görev süresi 2020 yılında sona ermiştir. Seçilenlerin kendi kafalarına göre sürelerini uzatmaları ancak 3.Dünya ülkelerinde görülen bir hadisedir. Mevcut yönetim yetkisiz olarak makamında oturmaktadır. Aldıkları kararlar, attıkları imzalar yetkisiz ve hukuksuzdur. 5 Nisan’da yapacakları otel satışı da tamamen yetkisiz ve hukuka aykırıdır. Hiç kimsenin endişesi olmasın; İlksan’ı da, seçim sürecini de kötü yönetenler bunun sonuçlarıyla eninde sonunda yüzleşeceklerdir. Bakanlık eğitim çalışanlarının haklarının ihlaline seyirci kalmamalı, en kısa zamanda sandığı üyenin önüne koymalıdır" açıklamasını yaptı.

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