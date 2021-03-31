Kablo hırsızlığına 3 gözaltı



Alper ÇOBANOĞLU/ KEPSUT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Karagöz Mahallesi'nde, bir GSM şirketine ait kabloları keserek, çalan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Mahallede internet ve telefon hizmetinde kısa süreli kesinti yaşandı.

Kepsut ilçesine bağlı kırsal Karagöz Mahallesi'nde dün gece bir GSM şirketine ait kablolar kesilerek, çalındı. Mahallede internet ve telefon hizmetinde kısa süreli kesinti yaşandı. Hırsızlık olayının ardından, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Karagöz Mahallesi yakınlarında bir depoyu tespit eden JASAT ekipleri, düzenlediği operasyonla traktör römorkunda yaklaşık 2 bin metre uzunluğundaki çalınan kabloları bulurken, şüpheliler F.D. (35), A.Y. (25) ve M.S.K. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin ayrıca Kepsut ilçesinin yanı sıra Altıeylül, Bigadiç ve Dursunbey'in farklı kırsal mahallelerinde çok sayıda kablo hırsızlığı olayına karıştığı tespit edildi.

Çalınan kablolar, şirket görevlilerine teslim edilirken, çalışmayla mahalledeki internet ve telefon hizmeti yeniden sağlandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Kepsut Alper ÇOBANOĞLU

2021-03-31 17:49:22



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