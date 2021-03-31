Erdek’e yeni müftü

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Erdek Müftüsü Adem Eser’den boşalan ilçe müftülüğüne Manisa'nın Ahmetli Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu atandı.

Ahmetli İlçe Müftülüğünden Erdek'e tayin olan Mehmet Tüfekçioğlu görevine başladı. Erdek Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu, 1971 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinin Sarıköy Mahallesinde doğdu. 1989 yılında Gönen İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 19901995 yılları arasında Suudi Arabistan Medine İslam Üniversitesi’nde ilahiyat eğitimini tamamladı. 19951997 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri tefsir dalında “Kalûn ve Rivayeti” adlı tezi hazırlayarak yüksek lisansını tamamladı. Müftü Tüfekçioğlu evli ve üç çocuk babası.

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