Cennet Tepesi eteklerini temizlediler Çevre temizliğinde siyasî partiler buluştu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çevre temizliği yapıldı.

Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve bir yayın kuruluşu iş birliğiyle Cennet Tepesi’nin eteklerinde çevre temizliği gerçekleştirildi. Temizliğe AK Parti, CHP, İYİ Parti ve DSP üyeleri de destek verdi. Yaklaşık 5 mini kamyon çöpün toplandığı temizlikle ilgili açıklamalarda bulunan yayın koordinatörü Gülçin Akdoğan, üç aydan bu yana gerçekleştirdikleri çevre temizlik çalışmalarıyla toplumda bilinç oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Akdoğan, “Bugün de Ayvalık’taki siyasî partilerin ilçe yöneticileriyle, partilileri bu çalışmamıza destek verdiler, kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Orman içlerine, deniz kenarlarına, parklara ve yol kenarlarına gelişigüzel atılan çöpleri toplamak için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mesut Ergin de, düzenlenen çevre temizliği kampanyalarına çok sayıda ilçe sakininin destek vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Herkesin Ayvalık’ı kendi evi gibi temiz tutması gerektiğini savunan Ergin, “Hemşerilerimden rica ediyorum, yağmur suyu drenaj kanallarına çöp atmayalım, tıkanma, taşma ve sel gibi felaketler ile karşı karşıya kalmayalım. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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