Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

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Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Eşen Mahallesi, koronavirüslü vaka ve temaslı kişi sayısındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı 186 nüfuslu kırsal Eşen Mahallesi, 3 hanede görülen koronavirüs vakalarının ardından karantinaya alındı. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, kırsal Eşen Mahallesinde koronavirüs vakalarının artması ve çok sayıda temaslı bulunması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bu gece 21.00´den itibaren karantina uygulamasına karar verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşen Mahallesi giriş ve çıkaşlarda önlem aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN

2021-04-02 01:05:48



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