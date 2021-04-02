Burhaniye’de arazi yangını

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Burhaniye ilçesinde arazi yangını çıktı.

Ören Mahallesi Altınyol Caddesi Küme Evleri mevkiindeki otluk araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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