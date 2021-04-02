Kısıtlamalar Balıkesir’de başladı

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırmızı renk grubundaki illerde uygulanacak olan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması çok yüksek riskli il Balıkesir’de de başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kurulan kabine toplantısı sonrasında açıklanan kararlarda kırmızı renk grubundaki illerde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Kararın açıklanmasının ardından kırmızı renk grubundaki Balıkesir’de Cuma günü saat 21:00 itibariyle başlayan ve Pazartesi 05:00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Yasağın başlamasıyla beraber Balıkesir adeta sessizliğe büründü. Kısıtlama saatlerinde kolluk kuvvetleri şehrin birçok noktasında sıkı denetimlerini sürdürüyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.