Balıkesir’de kısıtlamalar sıkı bir şekilde uygulanıyor

Kırmızı renkli iller grubunda bulunan Balıkesir’de uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı bekçi ve polis ekipleri tarafından sıkı bir şekilde uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kurulan kabine toplantısı sonrasında açıklanan kararlarda kırmızı renkli illerde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Balıkesir’in de kırmızı renkli iller grubunda bulunması sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehrin işlek cadde ve sokakları kolluk kuvvetleri tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Balıkesir’de kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara idari işlemler yapılıyor. Alınan bu karar neticesinde il genelindeki vaka sayılarında düşüş bekleniyor.

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