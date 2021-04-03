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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta Bekir Coşkun Kütüphanesi açılış için gün sayıyor

İHA

Ayvalık’ta Bekir Coşkun Kütüphanesi açılış için gün sayıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz GazeteciYazar ve tam bir Ayvalık sevdalısı Bekir Coşkun adına çok sevdiği ve yaz tatillerini geçirdiği Alibey (Cunda) Adası’nda kurulması planlanan kütüphane ile ilgili son hazırlıklar sürüyor.
18 Ekim 2020 günü vefat eden gazeteciyazar Bekir Coşkun'un 40 yıllık hayat arkadaşı Andree Coşkun, önceki günü Ayvalık’a gelerek kütüphanenin kurulacağı tarihi binada incelemelerde bulundu.
Belediye meclisinin aldığı karar nedeniyle büyük bir onur ve gurur duyduğunu dile getiren Andree Coşkun; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i makamında ziyaret ederek, teşekkür etti.
Andree Coşkun, “Bekir’in yaşamını yitirmeden önce en büyük hayali kitaplarını ve ödüllerini bağışlayacağı bir kütüphane oluşturmaktı. Bu hayalini gerçeğe dönüştürmek için belediye başkanı ile görüşmeyi çok arzuluyordu. Ama ömrü buna yetmedi. Bekir’i kaybettik ama en büyük hayali gerçeğe dönüştü. O nedenle Bekir Coşkun Kütüphanesi’nin kurulmasına öncülük eden, konuyu meclise getirip onaylanmasını sağlayan Belediye Başkanı Mesut Ergin’e minnettarım. Bekir’in adı çok sevdiği kitapları ve meslek yaşamında kullandığı eşyalarıyla birlikte, yine çok sevdiği Cunda’da yaşayacak” dedi.
Mesut Ergin, “Bekir Coşkun’un adı sonsuza kadar yaşayacak”
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, efsane yazar Bekir Coşkun’un bir Ayvalık sevdalısı olduğunu, değerli eşi Andree Coşkun ve sevgili köpekleriyle birlikte yaz aylarını Cunda'daki evinde geçirdiğini hatırlatarak kaybından büyük bir üzüntü duyduklarını dile getirdi. Başkan Ergin, “Ömrünün son yıllarındaysa buradan ayrılmadı. Türkiye'nin aydın ve yurtsever insanlarının sevgilisi Bekir Coşkun Ayvalıklıların gönlünde ayrı bir yer edindi. Vefalı Ayvalık halkı onu hiç unutmayacağını gösterdi. Bu doğrultuda bir kütüphane oluşturulması kararlaştırıldı. Ayvalık Belediye Meclisi’ndeki değerli üyeler de vefa gösterdi. Adı sonsuza kadar yaşayacak” diye konuştu.
Bekir Coşkun Kütüphanesi’nin kurulması için bir çalışma ekibi kurulduğunu hatırlatan Başkan Ergin, uzman desteğiyle, usta yazarın eşi Andree Coşkun’un da katkılarıyla, eski belediye başkanı Ahmet Tüfekçi döneminde restore edilen, Rumlar'dan kalma tarihi yapının yeniden düzenlendiğini söyledi. Başkan Ergin, dış cephesi ve bahçesi olduğu gibi korunan, içi uzmanlar tarafından modernize edilen belediyeye ait yapının alt katının kültür salonu, üst katının ise kütüphane olarak kullanılacağını sözlerine ekledi.

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