Karesi Kent Konseyi'nden engelliler arası kitap okuma yarışması

Karesi Kent Konseyi ve Karesi Belediyesi işbirliğiyle Engelliler Arası Kitap Okuma Yarışması düzenleniyor.

Geçtiğimiz aylarda vefat eden Karesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi İsa Kahraman anısına düzenlenecek olan Kitap Okuma Yarışması, 9 Nisan 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Engellilerin katılabileceği yarışma için son başvuru tarihi 9 Nisan olarak belirlenirken, başvurular Karesi Belediyesi'nin İletişim Merkezi olan 444 99 10 numaralı telefondan ve www.karesi.bel.tr adresinden yapılabilecek.

Yarışmaya katılanlar için 6 Mayıs Perşembe Günü pandemi önlemleri kapsamında Karesi AVM'de 20'şer kişilik gruplar halinde sınav düzenlenecek. Sınav sonuçları 7 Mayıs günü açıklanırken, ödül töreni ise 10 Mayıs günü yapılacak. Yarışmada 1. olana dizüstü bilgisayar ve kitap seti, 2. olana tablet bilgisayar ve kitap seti. 3. olana ise akıllı saat ve kitap seti hediye edilecek.

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