İlk derbi Balıkesirspor'un

U19 Gelişim Ligi'nde lider durumda bulunan Balıkesirspor ezeli rakibi Bandırmaspor ile Erdek'te oynanan karşılaşmayı 41 kazandı.
Balıkesirspor'un gollerini Berkay Aykurt (2), Oltion Bilalli ve Peter Ambrosse kaydetti. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.
Başkan Göçmez'den Sıcak Karşılama
Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez karşılaşma öncesi konuk ekip Aydeniz Et Balıkesirspor'lu oyuncuları samimi ve sıcak bir ortamda karşıladı. Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu hatırlatarak, her iki kulübün kardeş olduğunu, sahadaki mücadelenin fairplay çerçevesinde geçmesi temennisinde bulunan Göçmez Balıkesirspor takım kaptanı Berk Tosun'a çiçek verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.