Büyükşehir’den yaşlı bireylere sağlık ve psiko-sosyal yönden destek Sağlıkla yaş alacaklar

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi işbirliğinde “Sağlıkla Yaş Alıyoruz” projesi hayata geçirilmeye başlandı. Toplamda 150 kişinin faydalanacağı proje kapsamında ilk grupta yer alan yaşlı bireylere, Sındırgı’da özel bir tesiste 3 gün boyunca sağlık ve psikososyal yönden destek sağlandı.

Yaşlılıkta ortaya çıkan fizyolojik değişimler sonucunda; bedensel fonksiyonların yavaşlaması ve yaşam aktivitesinin sınırlanması nedeniyle gündelik hayata uyumu azalan yaşlılara yönelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye ile Sındırgı Belediyesi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından hibe almaya hak kazanan “Sağlıkla Yaş Alıyoruz” projesini başlattı. Evde bakım problemleri ve sosyoekonomik etkenler sebebiyle huzurevlerinde yaşayan yaşlıların her ne kadar gereksinimleri karşılansa da kendi yaşamları üzerinde denetimlerinin azalması dolayısıyla proje ilk olarak buralarda kalan yaşlılara yönelik gerçekleştiriliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Firdevs Saraçoğlu Yaşlı Bakımevi ve Sosyal Destek Merkezi’nde kalan yaşlı bireyler ile talepte bulunarak hizmet almaya uygun görülen 65 yaş üstü toplam 150 birey, gruplar halinde pandemi tedbirleri kapsamında projeden yararlanacak.

Fizyoterapistler eşliğinde hidroterapi uygulanıyor

Yaşlı bireylere, sağlık ve psikososyal yönden destekleyici olması amacıyla; zengin doğal ve termal kaynaklara sahip Sındırgı’nın termal tesislerinde, fizyoterapistler eşliğinde hidroterapi aldırılıyor. Yaşlı bireyler, Sındırgı’da özel bir tesiste; hasta bakıcı, hemşire, diyetisyen, psikolog, sosyolog ve masör eşliğinde hoşça vakit geçirdiler. Bölgede kurulan 500 metrekarelik bir serada hortikültürel terapi bahçesi faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda; yaşlı bireyler toprak ile birleşiyor, üretime dâhil olarak saksı bitki ekimi, mevsimlik meyvesebze üretimi gibi uygulamaları yapıyorlar. Ayrıca; psikososyal destek ve diğer çeşitli fiziksel aktiviteler için Akpınar Yaşam Merkezi ile lavanta bahçesine yönelik ziyaretler, müzik dinletisi ve diğer sosyal faaliyetler gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen bu program ile sorunların çözümlenmesine ve sağlıklı yaşlanmanın gerçekleştirilmesine katkı sunulacak.

Engelli bireylere de rehabilite hizmeti sunulacak

Proje süresince 15 günde bir gruplar halinde yaşlı bireyler programa dâhil edilecek ve yıl içerisinde bu uygulamalar belirli aralıklarla tekrar edecek. Program bitiminde bireylere memnuniyet anketi düzenlenerek geri dönüşlerinin alınması sağlanacak, devamında ise projenin engelli bireylere de uygulanabilmesi sağlanarak rehabilitasyon anlamında yaş sınırına takılan engelli bireylere yaşam boyu rehabilite hizmeti sunulabilecek.

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