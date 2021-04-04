Balıkesir'de huzur operasyonu: 14 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de huzur operasyonu: 14 kişi yakalandı

İHA

Balıkesir'de huzur operasyonu: 14 kişi yakalandı

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarında; çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 3'ü tutuklandı. Narkotik polislerinin uyuşturucu şüphelilerine yaptıkları 3 ayrı operasyonda ise 4 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince ilde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde 03.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 aranan şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 12 adet fişek, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 03/04/2021 tarihinde yapılan 3 çalışmada Balıkesir il merkezi ve Bandırma ilçesinde 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslar haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 1,81 gram metamfetamin ve 2,81 gram esrar ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye’de şarküteri yangını korkuttu
YEREL HABERLER Burhaniye’de şarküteri yangını korkuttu
Eğitimciler aşılamada öncelik bekliyor
YEREL HABERLER Eğitimciler aşılamada öncelik bekliyor
Burhaniye Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu onaylandı
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu onaylandı
Balıkesir’de sokağa çıkma sınırlaması üretime engel değil
YEREL HABERLER Balıkesir’de sokağa çıkma sınırlaması üretime engel ...
Büyükşehir’den yaşlı bireylere sağlık ve psiko-sosyal yönden destek Sağlıkla yaş alacaklar
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yaşlı bireylere sağlık ve psiko-sosyal ...
Perde takarken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Perde takarken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti
İlk derbi Balıkesirspor'un
YEREL HABERLER İlk derbi Balıkesirspor'un
Karesi Kent Konseyi'nden engelliler arası kitap okuma yarışması
YEREL HABERLER Karesi Kent Konseyi'nden engelliler arası kitap okuma ...
Balıkesir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Balıkesir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Şampiyon Milli Atlet Şenoduncu başarısının sevincini Vali Şıldak ile paylaştı
YEREL HABERLER Şampiyon Milli Atlet Şenoduncu başarısının sevincini ...
Gömeç Belediyesi bünyesindeki Park Kafe sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Gömeç Belediyesi bünyesindeki Park Kafe sezona ...
Ayvalık’ta Bekir Coşkun Kütüphanesi açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Bekir Coşkun Kütüphanesi açılış için gün ...
Balıkesir’de kısıtlamalar sıkı bir şekilde uygulanıyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de kısıtlamalar sıkı bir şekilde ...
Balıkesir'de polisten 22 şahsa huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 22 şahsa huzur operasyonu
Sokakta tanıştığı çocuklara resim atölyeleri düzenliyor
YEREL HABERLER Sokakta tanıştığı çocuklara resim atölyeleri ...
Yunanlıların dövdüğü düzensiz göçmen “Yaklaşık yarım saat bizi dövdüler” 84 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanlıların dövdüğü düzensiz göçmen “Yaklaşık yarım ...
Balıkesir´de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir´de 106 kaçak göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 8 kişi tutuklandı
Kısıtlamalar Balıkesir’de başladı
YEREL HABERLER Kısıtlamalar Balıkesir’de başladı
Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Edremit'te 'Sabahattin Ali Anı Evi' ziyarete açıldı
Burhaniye’de arazi yangını
YEREL HABERLER Burhaniye’de arazi yangını
Bir haftada 23 bin 310 HES Kodu sorgulaması yapıldı
YEREL HABERLER Bir haftada 23 bin 310 HES Kodu sorgulaması yapıldı
Kısıtlama öncesi yoğunluk başladı
YEREL HABERLER Kısıtlama öncesi yoğunluk başladı
Türk Sahil Güvenlik botu, mültecileri ölüme terk eden Yunan botuna böyle müdahale etti Düzensiz göçmenleri Türk Karasularına itmek isteyen Yunan Sahil Güvenlik Botu’na Türk Sahil Güvenlik Botu etrafından manevra yaparak müdahale etti
YEREL HABERLER Türk Sahil Güvenlik botu, mültecileri ölüme terk eden ...