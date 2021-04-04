Burhaniye’de şarküteri yangını korkuttu

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Burhaniye ilçesinde, bir şarküteri dükkanında çıkan yangın korkuya sebep oldu. Yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürülürken, işyerindeki dolaplar ile ürünler zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Ali Çetinkaya Caddesinde H.A.'ya ait şarküteri dükkanından dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını çevredeki işyerlerine sıçramadan söndürürken, işyerinde büyük hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor.

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