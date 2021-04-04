Burhaniye'de şarküteride yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde şarküteride çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. İş yerinde zarar oluşurken, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

Burhaniye ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki Hamithan A.´ya ait şarküteride, öğleden sonra elektrik kontağından yangın çıktı. İş yerinden yükselen alevleri ve dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını kısa sürede çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangın nedeniyle iş yerinde zarar oluştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2021-04-04 14:17:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.