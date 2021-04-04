Balıkesir için sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresi için bu gece saatlerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı yaptı.
Meteoroloji Balıkesir ve çevresi için sağanak ve gök gürültülü yağmur uyarısı uyarısı yaparak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Pazartesi akşam saatlerine kadar Balıkesir il genelinde kuvvetli (2150 kilogram/metrekare) yer yer çok kuvvetli (5175 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağısı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" cümlelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.