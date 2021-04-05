Balıkesir'de FETÖ operasyonu

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Balıkesir'in 5 ilçesinde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Balıkesir'in 5 ilçesinde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen 1'i muvazzaf 2'si istifa etmiş 13'ü kapatılan askeri okul öğrencisi, toplam 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde şüphelilerin Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Gönen ve Susurluk'taki adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon halen sürüyor.

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